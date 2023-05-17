Дальнобойщик прятал гашиш в грязных кроссовках, но Витебская таможня его нашла

Іван Дзедушкін • 17/5/23 14:51 • Крымінал

Витебская таможня обнаружила в фуре, ехавшей из Испании гашиш.



Водитель большегруза, 42-летний белорус, спрятал сверток с наркотиками в грязных кроссовках, однако служебная собака все равно учуяла их.

В Беларусь дальнобойщик въезжал через пункт пропуска «Урбаны» на грузовом автомобиле «IVECO», в котором вез фрукты. На наличие у водителя наркотических средств при проведении таможенного контроля указала служебная собака, сообщает пресс-служба ГТК.

Как выяснилось, в обуви мужчины были спрятаны два полиэтиленовых свёртка с веществом светло-коричневого цвета. То, что в них находится более 28 грамм гашиша подтвердила экспертиза, проведенная сотрудниками управления Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области.

В результате водителю грузовика предъявили обвинение по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 328-1 УК, которая грозит лишением свободы до 10 лет. Дальнобойщика поместили под стражу.