Памяти художника Феликса Кузнецова

Аркадзь Падліпскі • 17/5/23 14:30 • Культура,Некралог

В ночь с 16 на 17 мая на 83 году жизни не стало известного витебского художника Феликса Кузнецова – последнего представителя этой замечательной семьи.



Его мать Анна Вениаминовна была ученицей Марка Шагала и Юрия Пэна (хотя художницей и не стала), а его отец Михаил Трофимович — Юрия Пэна. Их единственный сын пошел по стопам родителей.

Феликс Кузнецов учился на художественно-графическом факультете Витебского пединститута, затем много лет работал в городских художественных мастерских, которые, кстати, сразу после освобождения Витебского от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году создал и возглавил его отец.

Я познакомился с Феликсом в 1965 году, во время учебы в пединституте. И с тех пор дружил с ним, был вхож в его замечательную, интеллигентную семью. Сколько интересного из прошлого Витебска рассказывали Анна Вениаминовна и Михаил Трофимович! В памяти осталось очень мало, и я не устаю сожалеть, что не записал их рассказы тогда.

А потом судьба свела Феликса Михайловича с журналистом, поэтом и писателем Маиной Боборико — тоже личности незаурядной, хорошо известной в городе. Они прожили в счастливом браке почти 60 лет! А я вновь оказался в числе друзей этой замечательной семьи.

Вместе с моей женой Верой мы периодически бывали у них, обычно по каким-то праздничным событиям. Маины Максимовны не стало несколько лет тому назад. И это не могло не подкосить моего друга. В последние годы наши встречи стали редкими, больше общались по телефону

Витебляне неоднократно могли познакомиться с творчеством Феликса Кузнецова, начиная с 1960-х годов. Сначала на сборных областных и городских выставках, потом — на многих персональных. Последняя из них состоялась в год 80-летня автора.

Воспитанный на традициях классического реалистического искусства, Феликс Михайлович остался верен ему до конца своих дней. Его работы находятся во многих частных собраниях разных стран мира. Они радовали и будут радовать еще не одно поколение витеблян. Человек исключительной доброты, порядочности и скромности, он запомнится всем, кто его знал, именно таким.

Прощай, друг. Пусть земля будет тебе пухом!

Аркадий Подлипский