Работницу «Доломита» осудили за исправления в «больничном». Каков приговор?

Ігар Арцюх • 17/5/23 15:19 • Эканоміка

38-летнюю работницу ОАО «Доломит» признали виновной в подделке официального документа и использовании заведомо подложного документа из-за исправлений в больничном листке.



Женщина ушла на «больничный» 26 января, а закрыли его 10 февраля. Как было установлено в суде, перед выходом на работу 13 февраля витеблянка исправила листке о нетрудоспособности дату 26.1.2023 на 23.1.2023.

Эти манипуляции с документом были направлены на то, чтобы скрыть прогулы. Подкорректированный больничный лист женщина принесла на работу. Однако исправления заметили.

В результате женщине предъявили обвинение по части 1 статьи 380 УК. Это уголовное дело рассматривалось в выездном судебном заседании на ОАО «Доломит» с привлечением коллектива работников предприятии.

Суд признал работницу предприятия виновной и приговорил ее к наказанию в виде общественных работ в объеме 120 часов, сообщает городская прокуратура.