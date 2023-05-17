Витеблянка просит спилить 9 деревьев на Ленинградской улице. Будет общественное обсуждение

ННВ • 17/5/23 15:38 • Экалогія

Жительница Тирасполя хочет спилить девять деревьев, которые якобы подрывают фундамент многоквартирного дома.



В Витебске объявлено общественное обсуждение об удалении объектов растительного мира по Ленинградская улице.

Дело в том, что горисполком обратилась горожанка Лилия Минько с заявлением о рассмотрении вопроса об удалении 9 (девяти) объектов растительного мира. По мнению витеблянки корневая система которых этих деревьев разрушает здание № 138/7 на Ленинградская улице.

Обсуждение этого вопроса состоится 22 мая в 14:30 дома № 138/7 на Ленинградской улице. Для участия в общественном обсуждении необходимо при себе иметь паспорт, сообщает сайт горисполкома.

Ответственная за проведение собрания: главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Витебского городского исполнительного комитета Шиманская А.А. +375 212 43-68-45.