Пенсионер, обгоревший при загадочных обстоятельствах в Лепеле, умер в больнице

Зоя Машэка • 18/5/23 14:45 • Здарэнні

17 мая в больнице умер мужчина, которого нашли в Лепеле в пятне выгоревшей травы после некоего «хлопка».



Напомним, что 11 мая работники Лепельского филиала Витебского мясокомбината, находясь на территории предприятия на Борисовском тракте, услышали «хлопок», а затем увидели клубы черного дыма. За забором мясокомбината он увидели горящую траву, а неподалеку нашли обгоревшего мужчину.

Пострадавшим оказался 64-летний пенсионер, у которого обгорело 40% тела. С ожогами различной степени тяжести его госпитализировали в больницу, но, не смотря на усилия медиков, минувшим утром он умер, сообщается пресс-службой МЧС.

Причина пожара все ещё не установлена.