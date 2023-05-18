Пенсионер, обгоревший при загадочных обстоятельствах в Лепеле, умер в больнице
17 мая в больнице умер мужчина, которого нашли в Лепеле в пятне выгоревшей травы после некоего «хлопка».
Напомним, что 11 мая работники Лепельского филиала Витебского мясокомбината, находясь на территории предприятия на Борисовском тракте, услышали «хлопок», а затем увидели клубы черного дыма. За забором мясокомбината он увидели горящую траву, а неподалеку нашли обгоревшего мужчину.
Пострадавшим оказался 64-летний пенсионер, у которого обгорело 40% тела. С ожогами различной степени тяжести его госпитализировали в больницу, но, не смотря на усилия медиков, минувшим утром он умер, сообщается пресс-службой МЧС.
Причина пожара все ещё не установлена.