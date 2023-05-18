Под Витебском пропал мужчина, который убирал берег Двины
В Витебске разыскивают 63-летенго Бориса Беликова, который пропал три дня назад.
16 мая мужчина находился вблизи Деревня Хотоля в Витебском районе, где занимался уборкой берега Двины. Вечером, в 18:00-18:30, он перестал выходить на связь. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.
Пропавший мужчина ростом 170 сантиметров, нормального телосложения. Глаза серо-голубые, волосы темные, может носить усы.
В день исчезновения был одет в штаны цвета хаки и синюю с белым клетчатую рубашку.