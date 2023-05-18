Рыбхоз в Поставском районе получи субсидии из республиканского бюджета, такое постановление приняло правительство

Сяржук Серабро • 18/5/23 15:23 • Эканоміка

Чтобы рыбхоз в Поставском районе мог выплатить проценты за кредиты на приобретение корма для рыб, ему выдадут субсидии из республиканского бюджета.



Такие субсидии, согласно постановлению Совета министров, в Беларуси получат пять рыбхозов, среди которых, рыбхоз «Новинки» в Поставском районе.

Субсидии предоставляются на уплату части процентов за пользование кредитами, выданными в белорусских рублях в 2023 году на условиях, определяемых банками, на срок до трех лет для приобретения комбикормов для рыбы и погашения задолженности за комбикорма, приобретенные в 2023 году и используемые для кормления рыбы, говорится в документе.

Они будут предоставляться ежемесячно за счет средств республиканского бюджета в размере 50 процентов ставки рефинансирования Национального банка.

Открытое акционерное общество «Рыбхоз «Новинки» имеет прудовым фондом 967,45 га. Рыбхоз был создан в 1939 году после присоединения Западной Беларуси к БССР и национализации помещичьих прудов «Козловск», площадь которых составляла 114 га.

В рыбхозе выращиваются карп, щука, сом, белый амур, толстолобик, линь. В общем объеме выращивания карп занимает 80%.