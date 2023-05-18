В 99% проверенных колхозов Витебщины выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований при подготовке к посевной

Ігар Арцюх • 18/5/23 15:00 • Эканоміка

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы Витебской области проверили соблюдение условий труда работников сельскохозяйственных предприятий и организаций в период подготовки и проведения весенних полевых работ.



Нарушения санитарно-эпидемиологических требований выявлены в 99%. Среди выявляемых нарушений наибольшую долю составляют нарушения

в части содержания территории – 58%, производственных и санитарно-бытовых помещений – по 48%.

Также выявлялись нарушения, касающиеся обеспечения и оснащения санитарно-бытовыми помещениями – 22%, обеспечения и использования работающими средствами индивидуальной защиты и спецодеждой – 22%, обеспечения и укомплектованности аптечками первой помощи универсальными – 25%, организации производственного контроля – 28%, организации медицинского обслуживания работающих – 21%, условий хранения и применения средств защиты растений и минеральных удобрений — 14%, организации питьевого режима работающих – 6% и другие.

По результатам надзорных мероприятий руководителям организаций выдано 73 предписаний (рекомендаций) об устранении нарушений, установлен контроль за их выполнением. По фактам повторно выявленных нарушений, невыполнения предписаний (рекомендаций), применены меры административной ответственности в виде штрафа. Вынесено 6 постановлений по делу об административном правонарушении, на общую сумму штрафов 49 базовых величин, сообщает Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В адрес субъектов хозяйствования направлены 43 предложений о применении мер дисциплинарного взыскания к 63 лицам, действия (бездействие) которых повлекли нарушения, из них 16 лиц привлечено к ответственности.