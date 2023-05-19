Началось банкротство Лиозненского льнозавода, он должен более 4 миллионов рублей

Сяржук Серабро • 19/5/23 15:38 • Эканоміка

Запущен процесс банкротства Лиозненского льнозавода, предприятию более 90 лет.



10 мая Экономический суд Витебской области возбудил производство по делу о банкротстве открытого акционерного общества «Лиозненский льнозавод», почти все акции которого принадлежат государству.

Как следует из материалов дела, уже с 2018 года льнозавод имеет неустойчивое экономическое положение. Сейчас кредиторская задолженность предприятия составляет 4 376 169 рублей 30 копеек, из которых 953 947 рублей 2 копейки — обязательные платежи.

На льнозаводе работает 55 человек, он занимается переработкой льнотресты, в том числе и для государственного предприятия «Лиозно-лен», которое не имеет своих производственных мощностей. Раньше льнозавод также выращивал лен, однако весной 2022 года его перестали сеять.

Суд назначил на предприятие временного управляющего и установил защитный период сроком до 10 июля.

Лиозненский льнозавод основан 5 декабря 1930 года. Сейчас ОАО «Лиозненский льнозавод» структурно входит в объединение «Витебскобллён».

Напомним, что осенью 2021 года на ОАО «Лиозненский льнозавод» произошел пожар, было повреждено 713 тонн льнотресты. Во время ликвидации пожара скоропостижно умер замначальника Витебского областного управления МЧС Андрей Мозоль.