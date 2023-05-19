Восстанавливают воскресный автобусный рейс из Витебска в Котово

ННВ • 19/5/23 15:17 • Турызм

С 21 мая добавится еще один автобусный рейс из Витебска в Котово.



Для этого по воскресеньям восстанавливают движение по маршруту №235 «Витебск-Котово» с отправления от витебского автовокзала в 15:00 и отправлением с остановочного пункта Котово в 16:50.

При этом с того же дня рейсы по маршруту №235 «Витебск-Котово» с временем отправления от автовокзала Витебска в 12:15 и отправлением из Котово в 13:40 по воскресеньям будут выполняться без заезда в Войтово в прямом направлении, с заездом в Жебентяи в обратном направлении, сообщает «Витебскоблавтотранс».