Под Витебском столкнулись легковушка и грузовик

Іван Дзедушкін • 20/5/23 16:52 • Здарэнні

Вечером 19 мая в Витебском районе столкнулись легковушка и грузовик, пострадали три человека, в том числе младенец.



Столкновение произошло около 17:00 на 21-м километре автодороги Р-49 неподалеку от деревни Селюты.

По предварительной информации ГАИ, 30-летний водитель «Аudi» при совершении обгона на обозначенном перекрёстке совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении и осуществляющим левый поворот автомобилем «Газель», которым управлял 50-летний житель областного центра.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель легкового автомобиля, также ехавшие с ним двое пассажиров — 24-лет и ребенок 2022 года рождения. Их были переданы медикам.