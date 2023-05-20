Запреты на посещение лесов ввели уже 17 районов Витебской области

• 20/5/23 21:59 • Экалогія

Из-за засушливой погоды запреты на посещение лесов пришлось ввести уже в 17 районах Витебской области.
Вертолет Ми-26 сбрасывает воду на лесной пожа во время совместных тактико-специальных учений МЧС Беларуси и России в июле 2012 года. Фото Сергея Серебро

По состоянию на 20 мая населению запрещено посещеть лес в следующих районах области:

  • Витебский район;
  • Бешенковичский район;
  • Глубокский район;
  • Городокский район;
  • Докшицкий район;
  • Дубровенский район;
  • Лепельский район;
  • Лиозненский район;
  • Миорский район;
  • Оршанский район;
  • Полоцкий район;
  • Сенненский район;
  • Толочинский район;
  • Ушачский район;
  • Чашникский район;
  • Шарковщинский район;
  • Шумилинский район.

В Верхнединском, Россонском и Поставском района действуют введенные ранее ограничения на посещения лесов, там опасность пожаров еще не достигла 4-го класса.

Единственным районом северного региона Беларуси, не вводившим защитных мер, остается Браславский.

За двадцать майских дней в областном центре выпало всего 3 миллиметра осадков, что составляет 5% от месячной нормы в 63 миллиметра для мая. Напомним, что рекордно сухим считается май 1895 года, когда в Витебске выпало 5 миллиметров осадков.

По прогнозам синоптиков, выпадение осадков в Витебской области возможно в понедельник, 22 мая, однако это будут кратковременные дожди.

            
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