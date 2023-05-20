Запреты на посещение лесов ввели уже 17 районов Витебской области

Зоя Машэка • 20/5/23 21:59 • Экалогія

Из-за засушливой погоды запреты на посещение лесов пришлось ввести уже в 17 районах Витебской области.



По состоянию на 20 мая населению запрещено посещеть лес в следующих районах области:

Витебский район;

Бешенковичский район;

Глубокский район;

Городокский район;

Докшицкий район;

Дубровенский район;

Лепельский район;

Лиозненский район;

Миорский район;

Оршанский район;

Полоцкий район;

Сенненский район;

Толочинский район;

Ушачский район;

Чашникский район;

Шарковщинский район;

Шумилинский район.

В Верхнединском, Россонском и Поставском района действуют введенные ранее ограничения на посещения лесов, там опасность пожаров еще не достигла 4-го класса.

Единственным районом северного региона Беларуси, не вводившим защитных мер, остается Браславский.

За двадцать майских дней в областном центре выпало всего 3 миллиметра осадков, что составляет 5% от месячной нормы в 63 миллиметра для мая. Напомним, что рекордно сухим считается май 1895 года, когда в Витебске выпало 5 миллиметров осадков.

По прогнозам синоптиков, выпадение осадков в Витебской области возможно в понедельник, 22 мая, однако это будут кратковременные дожди.