Запреты на посещение лесов ввели уже 17 районов Витебской области
Из-за засушливой погоды запреты на посещение лесов пришлось ввести уже в 17 районах Витебской области.
По состоянию на 20 мая населению запрещено посещеть лес в следующих районах области:
- Витебский район;
- Бешенковичский район;
- Глубокский район;
- Городокский район;
- Докшицкий район;
- Дубровенский район;
- Лепельский район;
- Лиозненский район;
- Миорский район;
- Оршанский район;
- Полоцкий район;
- Сенненский район;
- Толочинский район;
- Ушачский район;
- Чашникский район;
- Шарковщинский район;
- Шумилинский район.
В Верхнединском, Россонском и Поставском района действуют введенные ранее ограничения на посещения лесов, там опасность пожаров еще не достигла 4-го класса.
Единственным районом северного региона Беларуси, не вводившим защитных мер, остается Браславский.
За двадцать майских дней в областном центре выпало всего 3 миллиметра осадков, что составляет 5% от месячной нормы в 63 миллиметра для мая. Напомним, что рекордно сухим считается май 1895 года, когда в Витебске выпало 5 миллиметров осадков.
По прогнозам синоптиков, выпадение осадков в Витебской области возможно в понедельник, 22 мая, однако это будут кратковременные дожди.