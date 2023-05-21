Легковушка перевернулась в Чашникском районе, пострадали три человека

Іван Дзедушкін • 21/5/23 21:25 • Здарэнні

21 мая в Чашникском районе опрокинулась легковушка, в которой ехали три человека.



По информации ГАИ, на 5-м километре автодороги H3802 «Черея-Вятно-Хотлино». Женщина, управлявшая автомобилем «Ford» при выборе скорости движения не учла особенности проезжей части, технические характеристики своей машины, в результате чего легковушку занесло, а затем автомобиль опрокинулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 17- и 19-летний пассажиры, которых передали медикам для обследования.