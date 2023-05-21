В Витебской области началось банкротство очередного колхоза, там коровы дают по 1,3 литра молока

Сяржук Серабро • 21/5/23 22:11 • Эканоміка

Еще одно из сельхозпредприятий Витебщины подало заявление о банкротстве. На этот раз — в Шумилинском районе.



4 мая Экономический суд Витебской области вынес определение о возбуждении производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) КУСП «Мишневичи». Предприятию назначен защитный период до 2 июня. С заявлением о банкротстве в суд обратился сам должник.

По информации, которую удалось найти «ННВ», пять лет назад в хозяйстве работали 85 человек. В колхозе было 1354 головы КРС из которых 557 животных — дойное стадо. Тогда от каждой коровы в день надаивали по 10 литров молока.

Сейчас, похоже, ситуация катастрофически изменилась. Районная газета приводит слова первого заместителя председателя райисполкома – начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Владимира Пушнова, который в марте на встрече с жителями Мишневичского сельсовета заявил, что в «Мишневичах» надаивают только 1,3 литра молока с коровы в день.

Чиновник сказал, что одна из причин сложной экономической ситуации в хозяйстве – недобросовестное отношение к трудовым обязанностям самих колхозников. Он сообщил собравшимся, что в феврале выручка КСУП составила 3500 рублей, а на зарплату требовалось 52 000 рублей.

В результате власти решили реорганизовать КУСП «Мишневичи» путем присоединения его к КУСП «Сиротинский». Работники колхоза должны остаться при своих рабочих местах.