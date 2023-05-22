Автобусный маршрут до деревни Старинки станет городским

ННВ • 22/5/23 16:50 • Падзеі

С 24 мая автобусный маршрут № 36 «Железнодорожный вокзал – деревня Старинки» будет считаться городским.



Согласно решения Витебского городского исполнительного комитета №505 от 5 мая текущего года деревня Старинки включена в перечень пунктов за пределами города, автомобильные перевозки до которых являются городскими.

В связи с этим проезд по городскому автобусному маршруту №36 на всем протяжении маршрута будет осуществляться по городскому обычному тарифу, сообщает ОАО «Витебскоблавтотранс».