Байкер погиб в рзультате столкновения мотоцикла с легковушкой в Полоцке
Утром 22 мая в Полоцке произошло ДТП между легковым автомобилем и мотоциклом, мотоциклист погиб.
По информации ГАИ, около 07:00 на Октябрьской улице райцентра водитель автомобиля «Volkswagen» при повороте направо из крайней левой полосы совершил столкновение с мотоциклом «Racer», которым управлял 44-летний мужчина.
В результате столкновения мотоциклист получил травмы и был доставлен в Полоцкую центральную городскую больницу. Спустя несколько часов, не смотря на усилия медиков, пострадавший в ДТП байкер умер в медучреждении.