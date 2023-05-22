Байкер погиб в рзультате столкновения мотоцикла с легковушкой в Полоцке

Іван Дзедушкін • 22/5/23 12:51 • Здарэнні

Утром 22 мая в Полоцке произошло ДТП между легковым автомобилем и мотоциклом, мотоциклист погиб.



По информации ГАИ, около 07:00 на Октябрьской улице райцентра водитель автомобиля «Volkswagen» при повороте направо из крайней левой полосы совершил столкновение с мотоциклом «Racer», которым управлял 44-летний мужчина.

В результате столкновения мотоциклист получил травмы и был доставлен в Полоцкую центральную городскую больницу. Спустя несколько часов, не смотря на усилия медиков, пострадавший в ДТП байкер умер в медучреждении.