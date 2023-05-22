Чета киднепперов, похитивших в Витебске женщину, приговорена к лишению свободы

Іван Дзедушкін • 22/5/23 20:19 • Крымінал

В законную силу вступил приговор супружеской паре, год назад похитивших в Витебске женщину, чтобы заставить ее мужа продать квартиру.



В марте 2022 года 25-летний житель Лиозненского района вошел в доверие к 36-летнему витеблянину, имевшему финансовые проблемы и большую задолженность по коммунальным платежам.

Молодой парень «развел» жителя областного центра на продажу квартиры. Предлагалась классическая схема: продать квартиру и погасить задолженность, а взамен купить жилье поменьше.

Однако реализации преступной схемы помешало то, что в квартире в Витебске была прописана жена владельца недвижимости. Витеблянина категорически воспротивилась идеи продажи единственного жилья.

Тогда предприимчивый парень из Лиозненского района и его супруга насильно усадили женщину в свою легковушку, избили и завезли в сельскую местность, где оставили «под присмотром». Жертве похищения удалось бежать и обратиться за помощью.

Жители Лиозненского района, и молодой человек, и его жена, были признаны виновными в киднеппинге. Мужчину приговорили к лишению свободы на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима, а его супругу – к 6 лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Каждый из супругов должен заплатить штраф в размере 3700 рублей, сообщает городская прокуратура.

Благодаря закону «Об амнистии в связи с Днем народного единства» скроки наказания приговоренным уменьшили на один год.