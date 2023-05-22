Зоя Машэка • 22/5/23 13:26 • Здароўе

В минувшее воскресенье под Витебском утонули два человека.



21 мая в 15:15 спасателям поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в Двине в деревне Будислово Витебского района. Работники МЧС извлекли из заболоченного участка реки тело 45-летнего безработного мужчины.

В тот же день вечером в 21:50 им поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в искусственном водоеме возле железнодорожной станции «Заболотинка». Там спасатели из пруда достали 73-летнего пенсионера, сообщается пресс-службой МЧС.