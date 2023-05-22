Витебские школьники победили на Чемпионате Беларуси по интеллектуальным играм

Сяржук Серабро • 22/5/23 13:48 • Адукацыя

Команда учеников гимназии №1 Витебска стала чемпионом Беларуси по интеллектуальным играм.



20 мая в Минске проходил XII Чемпионат Беларуси по интеллектуальным играм среди школьников 5-7 классов. На финал чемпионата в столицу съехались 53 команды, представлявших все регионы страны, в том числе 12 — Витебскую область (Боровка, Витебск, Лепель, Новополоцк и Полоцк).

Команда «Луддиты» из гимназии №1 имени Жореса Алфёрова в составе Михаила Грибунова, Авивы Рогатниковой, Ксении Кононок, Елизаветы Крапивко, Ксении Магилевец и Александра Кухтова стали победителями Чемпионата Беларуси по командной «Своей игре», об этом «ННВ» сообщил тренер чемпионов Алексей Галкин со ссылкой оргкомитет турнира.

По словам тренера, большинство игроков команды «Луддиты» являются учениками 5 класса и смогут представлять Витебскую область на Чемпионатах Беларуси в этой возрастной категории еще несколько лет.

По результатам игры «Что? Где? Когда?» на чемпионате «Луддиты» попали в топ-10, заняв 9-е место. Из представителей Витебщины в этой дисциплине лучше остальных выступила команда «Соучастники» из Новополоцка, занявшая 5-е место.