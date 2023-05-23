Нашли самую страшную остановку в Витебске. Или нет?

Сяржук Серабро • 23/5/23 14:19 • Турызм

Один из павильонов остановки общественного транспорта на улице Терешковой в Витебске просто поражает своим видом. Примечательно, что он находится рядом с автобусным парком.



Судя по состоянию лакокрасочного покрытия металлических конструкций этого павильона, последний раз кисточку маляра он видел, наверное, если не при царе Горохе, то еще во времена мэрства Виктора Николайкина.

Листы поликарбоната, которыми обшита крыша и две стены остановки, под воздействием ультрафиолета изменил свой цвет до неузнаваемого. Впрочем, этом малозаметно под слоем надписей различной степени цензурности.

Заднюю стенку павильона «украшает» наружная реклама антикварного вида, а на боковой красуется живописная дыра, через которую пассажирам удобно следить за приближающимся транспортом.

Новизной выделяется только табличка с названием остановочного пункта «Транспортная» любимого цвета Генри Форда.