Нашли самую страшную остановку в Витебске. Или нет?

• 23/5/23 14:19 • Турызм

Один из павильонов остановки общественного транспорта на улице Терешковой в Витебске просто поражает своим видом. Примечательно, что он находится рядом с автобусным парком.
Остановочный пункт «Транспортная» на улице Терешковой в Витебске. Фото Сергея Серебро

Судя по состоянию лакокрасочного покрытия металлических конструкций этого павильона, последний раз кисточку маляра он видел, наверное, если не при царе Горохе, то еще во времена мэрства Виктора Николайкина.

Остановочный пункт «Транспортная» на улице Терешковой в Витебске. Фото Сергея Серебро

Листы поликарбоната, которыми обшита крыша и две стены остановки, под воздействием ультрафиолета изменил свой цвет до неузнаваемого. Впрочем, этом малозаметно под слоем надписей различной степени цензурности.

Остановочный пункт «Транспортная» на улице Терешковой в Витебске. Фото Сергея Серебро

Заднюю стенку павильона «украшает» наружная реклама антикварного вида, а на боковой красуется живописная дыра, через которую пассажирам удобно следить за приближающимся транспортом.

Остановочный пункт «Транспортная» на улице Терешковой в Витебске. Фото Сергея Серебро

Новизной выделяется только табличка с названием остановочного пункта «Транспортная» любимого цвета Генри Форда.

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