Пропавший в Витебске пенсионер найден утонувшим

Зоя Машэка • 23/5/23 13:32 • Здароўе

Пропавший 73-летний пенсионер из Витебска Борис Беликов, которого искали почти неделю, погиб.



Напомним, что 16 мая занимался уборкой берега Двины поблизости деревни Хотоля в Витебском районе. Вечером он перестал выходить на связь, и до вчерашнего дня о его судьбе ничего не было известно.

Вчера волонтеры сообщили, что пропавший витеблянин найден погибшим. По информации МЧС тело утонувшего 73-летнего пенсионера было обнаружено в Двине у деревни Хотоля 22 мая в 20:55.

Напомним, что днем ранее всего в трех километрах на заболоченном участке реки нашли тело 45-летнего безработного мужчины.