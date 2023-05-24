Количество пляжей в Витебской области вернулось к уровню 2020 года. Список разрешенных мест для отдыха у воды, но это не места для купания
В Витебску по-прежнему официальных пляжей остается 8, а вот в Витебской области, по сравнению с прошлым годом, количество оборудованных мест для отдыха у воды увеличилось на 9.
Напомним, что количество официальных так называемых мест пользования поверхностными водными объектами для рекреации, спорта и туризма в регионе постоянно снижалось: в 2018 году их было 101, в 2019 — 92, в 2020 — 85, в 2021 — 77, а в 2022 году оставалось только 76.
В 2023 году, по данным Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, их утверждено 85. Как видим, впервые за пять лет количество пляжей увеличилось, а не уменьшилось.
Прирост мет для отдыха у воды произошел за счет Браславского (+4), Витебского (+2), Глубокского (+1), Оршанского (+2) и Полоцкого (+1) районов. А вот в Шумилинском районе в этом году вместо 3 оборудовали только 2 пляжа.
Бешенковичский (2)
- водоём ”Чистые пруды“, вблизи ул. Витебское шоссе на выезде из г.п. Бешенковичи
- озеро Белое, от границы земельного участка агроусадьбы “Пушкаревская“
Браславский (9)
- озеро Дривяты (береговая линия без акватории в районе туристического-оздоровительного комплекса “Браславские озёра“)
- озеро Дривяты (в аг. Ахремовцы, ул. Заводская)
- озеро Дривяты (в аг. Ахремовцы, ул. Набережная)
- озеро Войсо (в д. Муражи, ул. Лесная)
- озеро Струсто (на хуторе Гусаровщина)
- озеро Опса (600 м. севернее аг. Опса)
- озеро Снуды (в д. Красногорки)
- озеро Богинское (в д. Устье)
- озеро Поцех (в д. Слободка, вблизи ул. Горная)
Верхнедвинский (10)
- правый берег реки Двина, пристань урочище Ляшково, подъезд со стороны д. Жигули
- юго-западное побережье озера Лисно, подъезд со стороны д. Малашково (Дубное)
- северо-западное побережье озеро Изубрица, подъезд со стороны д. Изубрица
- левый берег реки Свольна, урочище Реуты подъезд со стороны д. Доброплесы
- юго-восточное побережье озера Лисно ˮПоповка“, подъезд со стороны д. Лисно
- южное побережье озера Освейское, подъезд со стороны ул. Мелиораторов, г.п. Освея (рыбучасток)
- северо-восточное побережье озера Освейское, подъезд со стороны д. Освеица
- юго-восточное побережье озера Освейское, подъезд со стороны д. Чапаевское
- южное побережье озера Освейское, подъезд со стороны ул. Победы, г.п. Освея (пляж №1)
- юго-западное побережье озера Освейское, подъезд со стороны ул. Заводская г.п. Освея (торфобрикетный)
Витебск (8)
- комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии ГУ ”Центр культуры Витебск“, река Двина (пляж)
- район водозабора №1, река Двина
- парк 1000-летия, искусственный водоем
- в районе моста им. Блохина, река Двина
- парк Победителей, река Двина
- парк Фрунзе, река Витьба
- река Витьба (в районе моста Юбилейный по проспекту Людникова)
- искусственный водоем Сокольники (в районе котельной ”Южная“)
Витебский (3)
- озеро Сосно, д. Должа
- озера Полонское, аг. Вороны
- озера Туловское, аг. Тулово
Городокский (2)
- озеро Луговое, г. Городок (юго-восточная сторона)
- озеро Езерище, г.п. Езерище (пляж с улицы Пионерская)
Глубокский (10)
- озеро Мушкат
- озеро Беглец
- озеро Белое
- озеро Чечели
- озеро Окуневское
- озеро Плисса №1 (Большая Плисса)
- озеро Плисса №2 (Большая Плисса)
- озеро Алоизберг
- озеро Ивесь
- озеро Молено
Докшицкий (1)
- искусственный водоем г. Докшицы (городской пляж)
Дубровенский (2)
- пляж на реке Днепр (г. Дубровно, ул. Правобереговая)
- пляж водоёма ˮБерезки“ (г. Дубровно, пер. Ленинский)
Лепельский (3)
- городской пляж, озеро Лепельское
- пляж ГУ ˮЛепельский военный санаторий“, озеро Бобрица
- пляж КУП ДРОЦ ˮЖемчужина“, озеро Щибот
Лиозненский (3)
- ˮЛесная жемчужина“ зона отдыха на водоёме ”Добромыслянское“
- ˮЛесные карьеры“
- озеро Буёвское
Миорский (2)
- озеро Миорское (городской парк ”Полуостров“)
- озеро Обстерно (со стороны д. Перебродье)
Оршанский (6)
- река Днепр, ул. Владимира Короткевича, г. Орша
- река Днепр, ул. Георгия Семёнова, г. Орша
- карьер ”Щетинка“ южнее 600 метров от г. Орши
- карьер ”Селище“ южнее 100 метров от аг. Устье, Оршанского района
- озера Ореховское, севернее г.п. Ореховск, Оршанского района
- озера Святое, северо-восточнее 1000 метров от д. Малое Бабино, Оршанского района
Полоцкий (4)
- река Двина (район спасательной станции г. Новополоцк)
- река Двина (район Подкастельцы г. Новополоцк)
- искусственный водоем в д. Бельчица
- левый берег реки Двина
Поставский (4)
- озеро Белое
- озеро Дубок
- озеро Задевское
- река Мяделка (городской парк)
Россонский (2)
- озеро Россоно (городской пляж) в г.п. Россоны
- озеро Усвечье
Сенненский (2)
- озеро Сенненское (городской пляж)
- озеро Серокоротня (вблизи д. Рябцево)
Толочинский (2)
- река Рогачевка в г. Толочин
- река Соколянка в г.п. Коханово
Ушачский (4)
- озеро Вечелье
- озеро Должино
- река Дива в д. Туросполье
- озеро Черовечье, г.п. Ушачи
Чашникский (2)
- городской пляж г. Новолукомля, озеро Лукомльское (со стороны улицы Набережная)
- городской пляж г. Чашники, река Улла (со стороны улицы Урицкого)
Шарковщинский (2)
- пляж ул. Водопьянова г.п. Шарковщина (река Дисна)
- озеро Волозево в д. Буды
Шумилинский (2)
- озеро Лесковичи
- озеро Шумилинское
Как видим, в 2023 году лидерами по количеству оборудованных пляжей являются Верхнедвинский, Глубокский и Браславский районы. А хуже всех обстоят дела с этим в Докшицком районе.
В Витебске обустроенные местах отдыха на берегах Двины и Витьбы, а также возле искусственных водоемов уже не меняются несколько лет. Кроме того горожане могут найти пляжи недалеко от областного центра: на озере Сосно в Долже, озере Полонском в Вороназ и озерере Туловское в Тулово.
Следует отметить, что далеко не во всех перечисленных в списке местах отдыха у воды можно купаться. Так, в прошлом году из восьми пляжей в Витебске местами для купаний были только два: искусственный водоем в Сокольниках и пляж на Двине в Мазурино.
За купание в неположенных местах грозит штраф в размере до 3 базовых величин.