Количество пляжей в Витебской области вернулось к уровню 2020 года. Список разрешенных мест для отдыха у воды, но это не места для купания

• 24/5/23 15:44 • Здароўе

В Витебску по-прежнему официальных пляжей остается 8, а вот в Витебской области, по сравнению с прошлым годом, количество оборудованных мест для отдыха у воды увеличилось на 9.
Девушка ныряет в воду на пляже. фото pixabay.com

Напомним, что количество официальных так называемых мест пользования поверхностными водными объектами для рекреации, спорта и туризма в регионе постоянно снижалось: в 2018 году их было 101, в 2019 — 92, в 2020 — 85, в 2021 — 77, а в 2022 году оставалось только 76.

В 2023 году, по данным Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, их утверждено 85. Как видим, впервые за пять лет количество пляжей увеличилось, а не уменьшилось.

Прирост мет для отдыха у воды произошел за счет Браславского (+4), Витебского (+2), Глубокского (+1), Оршанского (+2) и Полоцкого (+1) районов. А вот в Шумилинском районе в этом году вместо 3 оборудовали только 2 пляжа.

Бешенковичский (2)

  • водоём ”Чистые пруды“, вблизи ул. Витебское шоссе на выезде из г.п. Бешенковичи
  • озеро Белое, от границы земельного участка агроусадьбы “Пушкаревская“

Браславский (9)

  • озеро Дривяты (береговая линия без акватории в районе туристического-оздоровительного комплекса “Браславские озёра“)
  • озеро Дривяты (в аг. Ахремовцы, ул. Заводская)
  • озеро Дривяты (в аг. Ахремовцы, ул. Набережная)
  • озеро Войсо (в д. Муражи, ул. Лесная)
  • озеро Струсто (на хуторе Гусаровщина)
  • озеро Опса (600 м. севернее аг. Опса)
  • озеро Снуды (в д. Красногорки)
  • озеро Богинское (в д. Устье)
  • озеро Поцех (в д. Слободка, вблизи ул. Горная)

Верхнедвинский (10)

  • правый берег реки Двина, пристань урочище Ляшково, подъезд со стороны д. Жигули
  • юго-западное побережье озера Лисно, подъезд со стороны д. Малашково (Дубное)
  • северо-западное побережье озеро Изубрица, подъезд со стороны д. Изубрица
  • левый берег реки Свольна, урочище Реуты подъезд со стороны д. Доброплесы
  • юго-восточное побережье озера Лисно ˮПоповка“, подъезд со стороны д. Лисно
  • южное побережье озера Освейское, подъезд со стороны ул. Мелиораторов, г.п. Освея (рыбучасток)
  • северо-восточное побережье озера Освейское, подъезд со стороны д. Освеица
  • юго-восточное побережье озера Освейское, подъезд со стороны д. Чапаевское
  • южное побережье озера Освейское, подъезд со стороны ул. Победы, г.п. Освея (пляж №1)
  • юго-западное побережье озера Освейское, подъезд со стороны ул. Заводская г.п. Освея (торфобрикетный)

Витебск (8)

  • комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии ГУ ”Центр культуры Витебск“, река Двина (пляж)
  • район водозабора №1, река Двина
  • парк 1000-летия, искусственный водоем
  • в районе моста им. Блохина, река Двина
  • парк Победителей, река Двина
  • парк Фрунзе, река Витьба
  • река Витьба (в районе моста Юбилейный по проспекту Людникова)
  • искусственный водоем Сокольники (в районе котельной ”Южная“)

Витебский (3)

  • озеро Сосно, д. Должа
  • озера Полонское, аг. Вороны
  • озера Туловское, аг. Тулово

Городокский (2)

  • озеро Луговое, г. Городок (юго-восточная сторона)
  • озеро Езерище, г.п. Езерище (пляж с улицы Пионерская)

Глубокский (10)

  • озеро Мушкат
  • озеро Беглец
  • озеро Белое
  • озеро Чечели
  • озеро Окуневское
  • озеро Плисса №1 (Большая Плисса)
  • озеро Плисса №2 (Большая Плисса)
  • озеро Алоизберг
  • озеро Ивесь
  • озеро Молено

Докшицкий (1)

  • искусственный водоем г. Докшицы (городской пляж)

Дубровенский (2)

  • пляж на реке Днепр (г. Дубровно, ул. Правобереговая)
  • пляж водоёма ˮБерезки“ (г. Дубровно, пер. Ленинский)

Лепельский (3)

  • городской пляж, озеро Лепельское
  • пляж ГУ ˮЛепельский военный санаторий“, озеро Бобрица
  • пляж КУП ДРОЦ ˮЖемчужина“, озеро Щибот

Лиозненский (3)

  • ˮЛесная жемчужина“ зона отдыха на водоёме ”Добромыслянское“
  • ˮЛесные карьеры“
  • озеро Буёвское

Миорский (2)

  • озеро Миорское (городской парк ”Полуостров“)
  • озеро Обстерно (со стороны д. Перебродье)

Оршанский (6)

  • река Днепр, ул. Владимира Короткевича, г. Орша
  • река Днепр, ул. Георгия Семёнова, г. Орша
  • карьер ”Щетинка“ южнее 600 метров от г. Орши
  • карьер ”Селище“ южнее 100 метров от аг. Устье, Оршанского района
  • озера Ореховское, севернее г.п. Ореховск, Оршанского района
  • озера Святое, северо-восточнее 1000 метров от д. Малое Бабино, Оршанского района

Полоцкий (4)

  • река Двина (район спасательной станции г. Новополоцк)
  • река Двина (район Подкастельцы г. Новополоцк)
  • искусственный водоем в д. Бельчица
  • левый берег реки Двина

Поставский (4)

  • озеро Белое
  • озеро Дубок
  • озеро Задевское
  • река Мяделка (городской парк)

Россонский (2)

  • озеро Россоно (городской пляж) в г.п. Россоны
  • озеро Усвечье

Сенненский (2)

  • озеро Сенненское (городской пляж)
  • озеро Серокоротня (вблизи д. Рябцево)

Толочинский (2)

  • река Рогачевка в г. Толочин
  • река Соколянка в г.п. Коханово

Ушачский (4)

  • озеро Вечелье
  • озеро Должино
  • река Дива в д. Туросполье
  • озеро Черовечье, г.п. Ушачи

Чашникский (2)

  • городской пляж г. Новолукомля, озеро Лукомльское (со стороны улицы Набережная)
  • городской пляж г. Чашники, река Улла (со стороны улицы Урицкого)

Шарковщинский (2)

  • пляж ул. Водопьянова г.п. Шарковщина (река Дисна)
  • озеро Волозево в д. Буды

Шумилинский (2)

  • озеро Лесковичи
  • озеро Шумилинское

Как видим, в 2023 году лидерами по количеству оборудованных пляжей являются Верхнедвинский, Глубокский и Браславский районы. А хуже всех обстоят дела с этим в Докшицком районе.

В Витебске обустроенные местах отдыха на берегах Двины и Витьбы, а также возле искусственных водоемов уже не меняются несколько лет. Кроме того горожане могут найти пляжи недалеко от областного центра: на озере Сосно в Долже, озере Полонском в Вороназ и озерере Туловское в Тулово.

Следует отметить, что далеко не во всех перечисленных в списке местах отдыха у воды можно купаться. Так, в прошлом году из восьми пляжей в Витебске местами для купаний были только два: искусственный водоем в Сокольниках и пляж на Двине в Мазурино.

За купание в неположенных местах грозит штраф в размере до 3 базовых величин.

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