Количество пляжей в Витебской области вернулось к уровню 2020 года. Список разрешенных мест для отдыха у воды, но это не места для купания

Сяржук Серабро • 24/5/23 15:44 • Здароўе

В Витебску по-прежнему официальных пляжей остается 8, а вот в Витебской области, по сравнению с прошлым годом, количество оборудованных мест для отдыха у воды увеличилось на 9.



Напомним, что количество официальных так называемых мест пользования поверхностными водными объектами для рекреации, спорта и туризма в регионе постоянно снижалось: в 2018 году их было 101, в 2019 — 92, в 2020 — 85, в 2021 — 77, а в 2022 году оставалось только 76.

В 2023 году, по данным Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, их утверждено 85. Как видим, впервые за пять лет количество пляжей увеличилось, а не уменьшилось.

Прирост мет для отдыха у воды произошел за счет Браславского (+4), Витебского (+2), Глубокского (+1), Оршанского (+2) и Полоцкого (+1) районов. А вот в Шумилинском районе в этом году вместо 3 оборудовали только 2 пляжа.

Бешенковичский (2)

водоём ”Чистые пруды“, вблизи ул. Витебское шоссе на выезде из г.п. Бешенковичи

озеро Белое, от границы земельного участка агроусадьбы “Пушкаревская“

Браславский (9)

озеро Дривяты (береговая линия без акватории в районе туристического-оздоровительного комплекса “Браславские озёра“)

озеро Дривяты (в аг. Ахремовцы, ул. Заводская)

озеро Дривяты (в аг. Ахремовцы, ул. Набережная)

озеро Войсо (в д. Муражи, ул. Лесная)

озеро Струсто (на хуторе Гусаровщина)

озеро Опса (600 м. севернее аг. Опса)

озеро Снуды (в д. Красногорки)

озеро Богинское (в д. Устье)

озеро Поцех (в д. Слободка, вблизи ул. Горная)

Верхнедвинский (10)

правый берег реки Двина, пристань урочище Ляшково, подъезд со стороны д. Жигули

юго-западное побережье озера Лисно, подъезд со стороны д. Малашково (Дубное)

северо-западное побережье озеро Изубрица, подъезд со стороны д. Изубрица

левый берег реки Свольна, урочище Реуты подъезд со стороны д. Доброплесы

юго-восточное побережье озера Лисно ˮПоповка“, подъезд со стороны д. Лисно

южное побережье озера Освейское, подъезд со стороны ул. Мелиораторов, г.п. Освея (рыбучасток)

северо-восточное побережье озера Освейское, подъезд со стороны д. Освеица

юго-восточное побережье озера Освейское, подъезд со стороны д. Чапаевское

южное побережье озера Освейское, подъезд со стороны ул. Победы, г.п. Освея (пляж №1)

юго-западное побережье озера Освейское, подъезд со стороны ул. Заводская г.п. Освея (торфобрикетный)

Витебск (8)

комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии ГУ ”Центр культуры Витебск“, река Двина (пляж)

район водозабора №1, река Двина

парк 1000-летия, искусственный водоем

в районе моста им. Блохина, река Двина

парк Победителей, река Двина

парк Фрунзе, река Витьба

река Витьба (в районе моста Юбилейный по проспекту Людникова)

искусственный водоем Сокольники (в районе котельной ”Южная“)

Витебский (3)

озеро Сосно, д. Должа

озера Полонское, аг. Вороны

озера Туловское, аг. Тулово

Городокский (2)

озеро Луговое, г. Городок (юго-восточная сторона)

озеро Езерище, г.п. Езерище (пляж с улицы Пионерская)

Глубокский (10)

озеро Мушкат

озеро Беглец

озеро Белое

озеро Чечели

озеро Окуневское

озеро Плисса №1 (Большая Плисса)

озеро Плисса №2 (Большая Плисса)

озеро Алоизберг

озеро Ивесь

озеро Молено

Докшицкий (1)

искусственный водоем г. Докшицы (городской пляж)

Дубровенский (2)

пляж на реке Днепр (г. Дубровно, ул. Правобереговая)

пляж водоёма ˮБерезки“ (г. Дубровно, пер. Ленинский)

Лепельский (3)

городской пляж, озеро Лепельское

пляж ГУ ˮЛепельский военный санаторий“, озеро Бобрица

пляж КУП ДРОЦ ˮЖемчужина“, озеро Щибот

Лиозненский (3)

ˮЛесная жемчужина“ зона отдыха на водоёме ”Добромыслянское“

ˮЛесные карьеры“

озеро Буёвское

Миорский (2)

озеро Миорское (городской парк ”Полуостров“)

озеро Обстерно (со стороны д. Перебродье)

Оршанский (6)

река Днепр, ул. Владимира Короткевича, г. Орша

река Днепр, ул. Георгия Семёнова, г. Орша

карьер ”Щетинка“ южнее 600 метров от г. Орши

карьер ”Селище“ южнее 100 метров от аг. Устье, Оршанского района

озера Ореховское, севернее г.п. Ореховск, Оршанского района

озера Святое, северо-восточнее 1000 метров от д. Малое Бабино, Оршанского района

Полоцкий (4)

река Двина (район спасательной станции г. Новополоцк)

река Двина (район Подкастельцы г. Новополоцк)

искусственный водоем в д. Бельчица

левый берег реки Двина

Поставский (4)

озеро Белое

озеро Дубок

озеро Задевское

река Мяделка (городской парк)

Россонский (2)

озеро Россоно (городской пляж) в г.п. Россоны

озеро Усвечье

Сенненский (2)

озеро Сенненское (городской пляж)

озеро Серокоротня (вблизи д. Рябцево)

Толочинский (2)

река Рогачевка в г. Толочин

река Соколянка в г.п. Коханово

Ушачский (4)

озеро Вечелье

озеро Должино

река Дива в д. Туросполье

озеро Черовечье, г.п. Ушачи

Чашникский (2)

городской пляж г. Новолукомля, озеро Лукомльское (со стороны улицы Набережная)

городской пляж г. Чашники, река Улла (со стороны улицы Урицкого)

Шарковщинский (2)

пляж ул. Водопьянова г.п. Шарковщина (река Дисна)

озеро Волозево в д. Буды

Шумилинский (2)

озеро Лесковичи

озеро Шумилинское

Как видим, в 2023 году лидерами по количеству оборудованных пляжей являются Верхнедвинский, Глубокский и Браславский районы. А хуже всех обстоят дела с этим в Докшицком районе.

В Витебске обустроенные местах отдыха на берегах Двины и Витьбы, а также возле искусственных водоемов уже не меняются несколько лет. Кроме того горожане могут найти пляжи недалеко от областного центра: на озере Сосно в Долже, озере Полонском в Вороназ и озерере Туловское в Тулово.

Следует отметить, что далеко не во всех перечисленных в списке местах отдыха у воды можно купаться. Так, в прошлом году из восьми пляжей в Витебске местами для купаний были только два: искусственный водоем в Сокольниках и пляж на Двине в Мазурино.

За купание в неположенных местах грозит штраф в размере до 3 базовых величин.