Не смотря на запрет в Городокском районе пенсионер пошел в лес и заблудился. Его искали 13 человек

Зоя Машэка • 24/5/23 13:47 • Экалогія

Вечером 23 мая спасателям сообщили, что в лесном массиве в Городокском районе заблудился пенсионер.



В 21:14 по телефону 101 позвонила женщина, которая рассказала, что ее 65-летний родственник ушел в лес у деревни Цыганы и не может самостоятельно выйти.

Для поисковых работ спасатели задействовали 4 единицы техники и 13 человек, из них 3 единицы техники и 11 работников МЧС.

Задействованная в спасательной операции пожарная автоцистерна подавала звуковые сигналы. Другие спасатели на квадроцикле объезжали лесной массив в поисках потерявшегося мужчины. Большая же часть людей начала прочесывать лес пешим порядком.

Найти пенсионера удалось только под утро. Не смотря на связь по сотовому телефону, он не мог внятно объяснить свое местоположение. Однако, в конце концов услышал автомобильные сигналы и в 4:35 выбрался из лесу на поле, сообщается пресс-службой МЧС.

Заблудившийся мужчина не пострадал. Помощь медиков ему не потребовалась.

Отметим, что запрет на посещение лесов в Городокском районе был введен еще 15 мая.