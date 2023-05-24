Телят кормили плесневелым сенажом — почти на 10 тыс. сократилось поголовье КРС в Витебской области по сравнению с прошлым годом

Ігар Арцюх • 24/5/23 16:47 • Эканоміка

Всего за четыре месяца с начала года поголовье крупного рогатого скота в Витебской области уменьшилась на 9762 головы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — прокуратура бьет тревогу.



Сокращение по данным прокуратуры составило 1,9%, при этом падеж животных возрос на 312 голов (+8,3%).

Принятых мер по наведению порядка на проблемных животноводческих объектах недостаточно

Прокуроры после проведения надзорных мероприятий констатировали отсутствие должного контроля за выполнением пообъектных планов по наведению порядка на проблемных животноводческих объектах – в них часто не было предметных мероприятий для устранения причин и условий, способствующих непроизводительному выбытию скота, не были указаны сроки их выполнения.

Основными причинами падежа КРС названы нарушение условий кормления и содержания новорожденных телят и молодняка, несоблюдение ветеринарно-санитарных правил.

Например, в аграрной организации Чашникского района установлены факты кормления телят группы доращивания заплесневелым сенажом, который впоследствии признан непригодным к скармливанию животным.

Из-за несоблюдения технологии кормления молодняка КРС, ненадлежащего качества кормов, нарушения принципов комплектования животноводческих помещений с июня по август 2022 года на объектах сельскохозяйственного предприятия Витебского района имел место падеж не менее 68 голов молодняка КРС, чем причинен ущерб в сумме более 40 000 рублей. Павшее поголовье сокрыто от учета и захоронено за территорией фермы. В настоящее время по данному факту организована доследственная проверка.

Факты бесхозяйственности, в частности, захламленность территории, занавоженность объектов, непринятие своевременных мер по ремонту объектов, установлены на предприятиях в Толочинском, Оршанском и Лепельском районах.

В проверенных прокурорами ветеринарных станциях Бешенковичского, Верхнедвинского, Докшицкого, Лиозненского, Оршанского и других районов должный контроль за соблюдением ветеринарных норм не налажен, работа по выявлению и пресечению правонарушений не организована.

По результатам проверок первый заместитель прокурора Витебской области внес представление в Витебский облисполком, в котором потребовал устранить выявленные нарушения.

Отметим, что согласно областной статистике, только за два весенних месяца количество коров в сельскохозяйственных организациях Витебской области уменьшилось на 500 животных — на 1 марта их было 180 100 голов, а к 1 мая осталось только 179 600. С начала года коровье стадо Витебщины уменьшилось уже на 1100 буренок.