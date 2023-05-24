За шпаргалку и телефон двух человек удалили с ЦЭ в Витебской области

Ігар Арцюх • 24/5/23 14:24 • Адукацыя

Двое учащихся попались на нарушении порядка проведения централизованного экзамена в Витебской области.



Одного из учащихся поймали со шпаргалкой, а второй пронес в аудиторию, где проводился экзамен, мобильный телефон. В результате нарушителей удалили.

Всего в централизованном экзамене в Витебской области приняли участие 5399 человек. 14 мая проходил экзамен по русскому и белорусскому языкам, а 21 мая – по одному из профильных предметов. Для приема экзаменов в регионе было открыто 22 пункта.

По информации областного КГК, результаты контрольных мероприятий показали, что в целом работа пунктов проведения ЦЭ организована на должном уровне, для учащихся созданы все необходимые условия для того, чтобы они смогли проявить свои знания и успешно сдать экзамены.

Явка на централизованный экзамен оказалась высокой: 14 мая не явились из ранее зарегистрированных учащихся 10 человек, 21 мая – 7. Те, кто в основные дни не смог сдать экзамен по уважительной причине, смогут сдать ЦЭ в резервные дни: 23 и 25 мая; 11, 13, 15 июля; 21 и 23 августа.