Самосвал сбил велосипедистку в Витебском районе

Іван Дзедушкін • 25/5/23 15:23 • Здароўе

В Витебском районе 54-летняя велосипедистка пострадала в результате столкновения с самосвалом.



Авария произошла 25 мая около 12:10 на 46-м километре автодороги Р-112 «Витебск – Сураж».

По предварительным данным ГАИ, водитель грузового автомобиля «МАЗ» совершил наезд на внезапно начавшую пересекать проезжую часть дороги женщину на велосипеде.

В результате наезда самосвала велосипедистка получила травмы и была доставлена в Витебскую областную клиническую больницу.