Ушла из дому в апреле — в Витебске исчезла 37-летняя женщина

ННВ • 25/5/23 13:36 • Здарэнні

В Витебске разыскивают пропавшую полтора месяца назад 37-летнюю Нину Гузову.



В начале апреля витеблянка ушла из дома (Витебск, 6-я Краснобригадная улица, дом 26) в неизвестном направлении. До настоящего момента о ее местонахождении ничего не известно.

В момент исчезновения Нина Гузова была одета в рабочую одежду из синей и оранжевой ткани. Рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы тёмные длиной до плеч (собраны в хвост), глаза карие.

Всех, кто владеет информацией об этой или похожей женщине, просят сообщить: ПСО “Ангел” г.Витебск +375(33)900-7771.