В Витебске на несколько дней перекроют движение автотранспорта по Советской улице

ННВ • 25/5/23 13:12 • Падзеі

С завтрашнего дня будет ограничено движение всех видов транспорта по Советской улице в Витебске.



Движение по этой улице закроют с 20:00 26 мая до 6:00 29 мая. Ограничения связаны с тем, что в районе дома №7 будут проводиться земляные работы по текущему ремонту участка тепловой сети.

На время ремонта теплотрассы и перекрытия движения по советской улице автобусный маршрут №18 будет курсировать по измененному направлению — по улице Ленина, сообщает сайт ОАО «Витебскоблавтотранс».