Курия Витебского диоцеза римско-католического костела сообщила о задержании трех священников
В Витебской области силовиками были задержаны трое священников.
Курия Витебской епархии сообщила, что 25 мая были задержаны трое католических священников: Миорский декан Андрей Кулик, настоятель костела в Идолте Вячеслав Адамович, и настоятель греко-католического прихода из Полоцка Александр Шевцов.
Причины задержания и другие подробности дела курии неизвестны, сообщает сайт «Каталіцкі Веснік». Верующих призывают молиться за скорейшее освобождение священников.