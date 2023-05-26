Курия Витебского диоцеза римско-католического костела сообщила о задержании трех священников

ННВ • 26/5/23 13:48 • Рэлігія

В Витебской области силовиками были задержаны трое священников.



Курия Витебской епархии сообщила, что 25 мая были задержаны трое католических священников: Миорский декан Андрей Кулик, настоятель костела в Идолте Вячеслав Адамович, и настоятель греко-католического прихода из Полоцка Александр Шевцов.

Причины задержания и другие подробности дела курии неизвестны, сообщает сайт «Каталіцкі Веснік». Верующих призывают молиться за скорейшее освобождение священников.