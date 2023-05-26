Лето отменяется — заморозки ожидаются на большей части Витебской области

Сяржук Серабро • 26/5/23 13:06 • Экалогія

Воскресной ночью на большей части территории Витебской области ожидаются заморозки.



По прогнозам синоптиков, ночью 28 мая температура атмосферного воздуха в приземных слоях может опуститься до -2 °С. Заморозки ожидаются в отдельных регионах страны, а в Витебской и Минской областях — в большинстве районов.

Продолжительные заморозки (более четырёх часов) представляют опасность для цветущих плодовых деревьев и кустарников. Майские морозы уже нанесли урон садам Витебщины, в первую очередь косточковым.

Для защиты растений от заморозков можно укрыть их полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой и том подобными материалами. Деревья и кустарники защищают при помощи дымовой завесы, сжигая влажную солому, сено или прошлогоднюю листву.

Рекорд самой низкой температуры для 28 мая в Витебске был установлен в 1975 году и составляет -0,4 °С, так что эта воскресная ночь может оказаться рекордной. Напомним, что в мае уже был побит суточный рекорд минимума температуры — это произошло 7 мая, когда на метеостанции областного центра столбик термометра опустился до -4,2 °C.