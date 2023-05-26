В 120-летнем особняке Смолянского в Витебске хотят добавить мансарду. Узнали, что там будет

Сяржук Серабро • 26/5/23 16:15 • Культура

В Витебске завершается общественное обсуждение отчета об ОВОС для реконструкции исторического здания на улице Чехова. Что там собираются устроить?



Напоним, что особоняк купца Шнера Шломово Смолянского, построенный, предположительно в 1902 году, был продан в конце февраля 2020 года жителю деревни Долгое Бешенковичского района за 36 238 рублей. Речь идет, очевидно, об Иосифе Габае, который занимается в Долгом туристическими услугами (база отдыха «Елочки»).

Спустя пару месяцев витебляне с ужасом обнаружили, что в 120-летнем здании разбирают стены. На тот момент дом ужелишился фронтона, был разобран один из углов.

Благодаря отчету о воздействии на окружающую среду можно узнать подробности перипетий этого здания. Заказчиком отчета является ООО «ДиВинчи», которым руководит Дмитрий Габай.

Из документа следует историко-культурную ценность и историческом центре Витебска не просто реставрируют, а подвергают реконструкции. В результате, в здании должна появиться мансарда, которой не было.

На основном, первом, этаже дома, хотят разместить кафе-клуб. В обеденном зале планируется 5 столов: один на 6 мест, три на 4 места и один на 2 места. В кофейном зале разместят плазменную панель, два дивана, два кресла и журнальный столик.

В ассортименте заведения должны быть: холодные блюда и закуски несложного приготовления; супы; вторые горячие блюда (мясо гриль, картофеля фри, колбаски жареные и запеченные, мясо птицы жареное и запеченное и т.п.); пицца; горячих и холодных напитков (чай, кофе); десерты; напитки; пиво бутылочное и другие алкогольсодержащие изделия.

В подвале разместят интерактивный выставочный зал на 13 человек с большим телевизором, десятью креслами и диваном. Также там будет гардероб.

И наконец в мансарде, которая должна появиться у здания, будет выставочный зал-студия на 25 человек для проведения временных выставок и показа экспозиций, с целью информации, рекламы, внедрения новых технологий, обмена опытом.

4 мая Минкуль выдал разрешение ООО «ДиВинчи» разрешение на проведение научно-исследовательских и проектных работ на ИКЦ. В сентябре 2020 года (напомним, что демонтаж конструкций дома Смолянского шел уже в мае), Министерством культуры было выдано реставрационное задание на разработку научно-проектной документации и выполнение ремонтно-реставрационных работ на недвижимой материальной историко-культурной ценности, принадлежащей Иосифу Габаю. Проектной организацией была определена ОДО «Сити Арт Сервис».

Согласно заданию, фундаменты дома находились в неудовлетворительном состоянии, а внутренние и внешние стены — в предаварийном. Для дальнейшей эксплуатации здания требовалось усилить фундаменты, демонтировать старые укрепления кладки стен, переложить часть стен и усилить перемычки, построить кровлю, перекрытия и пол, замена инженерных сетей и коммуникаций, ремонт или строительство крылец, восстановление отмостки вокруг здания и благоустройство территории.

Странно, но в реставрационном задании Минкульта «ННВ» не удалось найти ничего о необходимости создания над ИКЦ мансарды.

В марте, а затем в июле 2022 года (прошло уже два года с начала разборки здания) Министерство культуры выдало заключение по строительному проекту «Реконструкция здания культурно-просветительного и зрелищного назначения с инвентарным номером 200/С-52704 по ул.Чехова, 7 в г.Витебске под центр досуга населения» (Памятник архитектуры конца ХIХ – начала ХХ веков)».

В этом документе указано, что проектными решениями по объекту предусмотрено: очистка кирпичной кладки фасадов без повреждения лицевой кладки фасадов; воссоздание исторического рисунка оконных и дверных заполнений; воссоздание исторических крылец и устройство нового крыльца по фасаду А-В; сохранение и ремонт фронтона по оси 1; ремонт трещин без применения цементных растворов. Не предусматривается устройство ограждения кровли, установка инженерного оборудования на фасадах, использование монтажной пены при установке окон и дверей. Цвет кровли должен соответствовать RAL 7037 (Dusty grey).

Как ни странно, но и здесь мы не находим упоминания о столь полюбившейся в Витебске мансарде.

Согласно заключению, строительный проект был рассмотрен в Минкульте и согласован, правда, непонятно — с мансардой или без?.. Подписал документ замминистра Сергей Саракач.

Как сообщает газета «Витьбичи», реконструированное здание собираются открыть к 1050-летнию Витебска — в следующем году.

До окончания общественных обсуждений отчета об ОВОС остается два дня — они завершаются 28 мая. Замечания и предложения по документации по ОВОС можно направить в ООО «ДиВинчи» (Витебск, ул.Чехова д.7), контактное лицо — директор Ирина Мацкевич (тел. 8-029-2973619; е-mai: [email protected]).