В Витебске перекроют улицу Ленина в первый день лета — будет шествие

ННВ • 26/5/23 14:09 • Падзеі

Движение всех видов транспорта по улице Ленина от площади Победы до площади Свободы будет ограничено в Витебске 1 июня.



В связи с проведением шествия «Навстречу миру и созиданию» с 12:20 до 13:10 будет ограничено движение всех видов транспорта на участке улицы Ленина от площади Победы до площади Свободы, сообщает «Оператор перевозок».

В это время изменятся маршруты следования пассажирского транспорта по нескольким направлениям.

Троллейбусы:

маршрута № 1 будут следовать до площади Победы. Разворот будет осуществляться на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Жесткова;

маршрутов №№ 2, 4, 6, 7, 9, 11 при движении со стороны проспекта Черняховского будут следовать до площади Победы. Разворот будет осуществляться на проспекте Черняховского в районе остановочного пункта «Площадь Победы»;

маршрута № 15 при движении со стороны улицы Гагарина будут следовать по проспекту Людникова, проспекту Фрунзе, улице Терешковой и далее по маршруту;

маршрута № 15 при движении со стороны микрорайона Билево будут следовать по улице Терешковой, проспекту Фрунзе, проспекту Людникова и далее по маршруту.

Автобусы: