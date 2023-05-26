За четыре месяца в Витебской области сдали 918 новых квартир

Сяржук Серабро • 26/5/23 15:04 • Эканоміка

С начала года жилищный фонд Витебской области увеличился уже на 918 новых квартир.



В январе – апреле организации всех форм собственности региона ввели в эксплуатацию в эксплуатацию 91 300 квадратных метров общей площади жилья.

Напомним, что за первые два месяца 2023 года в области построили 524 новые квартиры, площадь этого жилья составляла 51 400 квадратных метров.

C использованием государственной поддержки было построено 23 900 квадратных метров жилья, то есть более четверти из всего введенного в эксплуатацию жилья.

Большинство новостроек, по данным областной статистики, возводится в города. В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 32 600 квадратных метров общей площади жилья, или 35,7% от общего ввода по области.