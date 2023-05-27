До -3 °С — этой ночью заморозки ударят на большей части Витебской области

ННВ • 27/5/23 22:04 • Экалогія

Прогноз ухудшился — синоптики предупреждают о заморозках, которые ожидаются ночью 28 мая на большей части Витебской и Могилевской областей.



Согласно свежему прогнозу заморозки, которые, как ожидается, ударят этой ночью на большей части территории Витебщины, на почве и в приземном слое воздуха могут достигать до -3 °С.

Если заморозки будут продолжительными, это может нести угрозу завязям на деревьях и кустарниках уже отцветших садов. Кроме того сильное понижение температуры угрожает и рассаде овощей, высаженной в открытый грунт.

Для защиты растений от заморозков необходимо организовать укрытие грядок утеплителем: полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой. Сады можно защищать при помощи дымокуров.