Под Витебском горит городская свалка

Сяржук Серабро • 27/5/23 9:53 • Экалогія

Пожар на полигоне твердых бытовых отходов под Витебском, на тушение задействовано 10 единиц техники.



Сообщение о возгорании на территории городской свалки, общая площадь которой составляет 32 гектара, пожарные получили в 2:02 ночи 27 мая.

Для тушения пожара на полигоне ТБО государственного предприятия «Спецавтобаза» задействовали 10 единиц техники и 28 человек (из них 8 единиц техники и 21 работник Министерства по чрезвычайным ситуациям), сообщается пресс-службой ведомства.

По состоянию на шесть часов утра площадь загорания составляла 1000 квадратных метров (0,1 гектара или всего 0,3% от общей площади полигона ТБО). Пострадавших нет. Причина загорания устанавливается. О ликвидации пожара пока не сообщается.

Витебский полигон твердых бытовых отходов находится на востоке от города, до ближайших многоэтажных домов в микрорайоне Билево примерно 2 километра. Сейчас, по данным метеослужбы аэропорта Витебска ветер дует с севера, его скорость достигает 8 метров в секунду.