Появились фото с большого пожара на витебской свалке мусора

Зоя Машэка • 27/5/23 22:47 • Экалогія

МЧС сообщило о ликвидации пожара на полигоне твердых бытовых отходов рядом с Витебском.



Напомним, что в два часа ночи 27 мая спасатели получили сообщение о пожаре на территории полигона твердых бытовых отходов ГП «Спесцавтобаза».

Не смотря на то, что для тушения горящего мусора задействовали 10 единиц техники и 28 человек (из них 8 единиц техники и 21 работник МЧС) к шести часам утра зона пожара охватывала примерно 1000 квадратных метров.

Примерно в 13:30 в телеграм-канале белорусского МЧС появилось сообщение о том, что спасатели ликвидировали возгорание мусора на полигоне твердых бытовых отходов в Витебском районе.

Также сообщается, что на месте возгорания продолжает работать техника, осуществляется засыпка грунтом. В целях безопасности там дежурит пожарный расчет.

Витебский полигоне твердых коммунальных отходов находится в 2-х километрах восточнее областного центра и занимает площадь в 32 гектара.