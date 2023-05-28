Двум детям в Витебской области потребовалась помощь спасателей — девочка и мальчик застряли в игровых приспособлениях. Видео

Зоя Машэка • 28/5/23 14:03 • Здарэнні

27 мая спасателям Витебщины пришлось дважды деблокировать маленьких детей — в Лепельском районе и в Новополоцке.



Западнёй для годовалой девочки из деревни Заборовье Лепельского района стали пластмассовые детские ходунки, в которых застрял ее пальчик.

Спасатели сначала пробовали вытащить палец просто смазав его растительным маслом. Однако палец девочки отек, в результате пришлось разрезать пластмассовый элемент ходунков.

В тот же день в Новополоцке нога 8-летнего мальчика застряла в металлическом ограждении детского игрового комплекса.

Чтобы освободить ногу ребенка спасатели раздвинули прутья перил при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

Оба ребенка после деблокировки были осмотрены бригадами «скорой», в медицинской помощи они не нуждались, сообщается пресс-службой МЧС.