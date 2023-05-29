3 промилле в крови — пьяный таксист врезался в столб в Витебске. В больницу попали его пассажирки. Видео

Іван Дзедушкін • 29/5/23 20:41 • Здарэнні

Две девушки пострадали в результате ДТП, которое в Витебске устроил пьяный таксист.



ДТП случилось ночью 27 мая на проспекте Строителей. В районе остановки общественного транспорта напротив бывшего кинотеатра «Бригантина» автомобиль такси в ливрее сервиса «Maxim» врезался в световую опору.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили две девушки — 30-ти и 36-ти лет, ехавшие в такси в качестве пассажирок. Сам таксист не пострадал и даже смог оказать неповиновение, приехавшим на место аварии инспекторам ГАИ.

Как выяснилось, 40-летний мужчина, сидевший за рулем такси, был сильно подшофе. Анализы, взятые при освидетельствовании водителя, показали, что в его крови в момент ДТП было почти 3 промилле алкоголя, сообщается ГАИ.

Для достижения такой степени опьянения среднестатистическому человеку нужно выпить полторы бутылки водки.

Милицией установлено, что витеблянин распивал спиртное вместе со своими знакомыми девушками. Затем вся компания на авто таксиста поехала домой к нему домой. Продолжению праздника помешало дорожно-транспортное происшествие.

Пострадавшие пассажирки были госпитализированы в областную больницу, а таксиста задержали. В отношении мужчины составили ряд административных протоколов по линии ГАИ.