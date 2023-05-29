Два парня на мотоцикле вылетели на встречку и врезались в авто в Лепельском районе, они в больнице

• 29/5/23 15:17 • Здарэнні

29 мая в Лепельском районе двое молодых парней на мотоцикле врезались в легковушку.
Два парня на мотоцикле вылетели на встречку и врезались в авто в Лепельском районе, они в больнице. Фото ГАИ

По предварительным данным ГАИ, на 118-м километре автодороги P-86 «Богушевск – Сенно-Лепель-Мядель» 23-летний водитель мотоцикла «Honda», ехавший со стороны деревни Заслоново в направлении Лепеля, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем «Hyundai», который совершал левый поворот.

Два парня на мотоцикле вылетели на встречку и врезались в авто в Лепельском районе, они в больнице. Фото ГАИ

В результате столкновения и байкер, и его 18-летний пассажир получили травмы и были доставлены Лепельскую центральную районную больницу.

            
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