Ниже нуля опускалась температура в конце мая в нескольких регионах Витебщины

Сяржук Серабро • 29/5/23 11:44 • Экалогія

До -1,2 °С опускалась температура 28 мая в Городском поселке Езерище Городокского района. Где еще был мороз в конце мая?



Заморозки в ночь с субботы на воскресенье, если верить карте минимальных температур Белгидромета, мыли отмечены в Россонах, где столбик термометра опустился до -0,5 °С, и в Лынтупах, где метеостанция зафиксировала температуру в 0 °С.

В Витебске хоть и было холодно, но суточный рекорд минимума температуры в -0,4 °С, установленный в 1975 году, побит не был — ночью в областном центре столбик термометра опускался только до +3,3 °С.

На сегодня и завтра синоптики обещают потепление, а вот с 31 мая опять похолодает и ночью температура может опускаться до +2 °С.