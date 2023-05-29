Пожар на витебской свалке засек американский спутник

Сяржук Серабро • 29/5/23 12:26 • Экалогія

Пожар, который произошел 27 мая на полигоне твердых коммунальных отходов под Витебском был зафиксирован спутниковой системой мониторинга пожаров.



Напомним, что в два часа ночи 27 мая спасатели получили сообщение о пожаре на территории полигона твердых бытовых отходов ГП «Спесцавтобаза». Для тушения горящей свалки задействовали 10 единиц техники и 28 человек (из них 8 единиц техники и 21 работник МЧС), к шести часам утра зона пожара охватывала примерно 1000 квадратных метров.

Потушить пожар удалось уже днем. После этого пожарище стали засыпать грунтом, на месте ЧС дежурил пожарный расчет.

Этот пожар был зафиксирован американским метеорологическим спутником «Suomi NPP» при помощи технологии Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) — 22-х полосного радиометра, работающий в УФ, ИК и видимом диапазоне (0.45-12 мкм) для наблюдений за пожарами, движениями льда, изменений территории.

Этот спутник за сутки совершает 14 вокруг земли. Пожар на витебской городской свалке приборы этого космического аппарата заметили в 2:12 по местному времени. Судя по координатам, горение происходило в самой северо-восточной части полигона ТКО.