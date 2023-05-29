Водонапорную башню, построенную в Глубоком к 50-летию революции, можно купить за 185 рублей

Ігар Арцюх • 29/5/23 13:23 • Эканоміка

В Глубоком продают водонапорную башню, ее и ряд других объектов можно купить за пять базовых величин.



В этот лот с начальной стоимостью 185 рублей входят артезианская скважина, водонапорная башня, насосная станция, проходная и станция перекачки. Сооружения находятся на территории бывшего пивзавода (Железнодорожная улица, 24).

Их уже пытались продать в конце прошлого года, тогда цена (из-за размера базовой величины) была на 25 рублей меньше. Однако желающих приобрести такую недвижимость не нашлось.

Новый аукцион состоится 7 июля. Согласно условиям продажи, владелец должен будет не позднее чем через два года начать там предпринимательскую деятельность. Он может как использовать приобретенные строения, так и снести их, но на снос отводится только 12 месяцев.

По-прежнему одним из условий продажи этой недвижимости остается требование возместить стоимость оформления документов в размере 483 рубля 2 копейки.

Оценочная стоимость выставленных на продажу объектов составляет 14 824 рубля 24 копейки.