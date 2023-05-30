Бывший зампред Оршанского райисполкома завладел казенным топливом на 8000 рублей, но сидеть коррупционер не будет

Ігар Арцюх • 30/5/23 14:11 • Эканоміка

Вынесен приговор бывшему заместителю председателя Оршанского райисполкома которого обвиняли в превышении служебных полномочий из корыстной заинтересованности.



Как было установлено в ходе судебного следствия, чиновник, занимая должность заместителя председателя – начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Оршанского райисполкома, давал указания подчиненным по службе ряду руководителей предприятий о передаче ему безвозмездно топлива, в том числе для личного автомобиля.

В результате сумма причиненного предприятиям района ущерба превысила 8200 рублей. Обвиняемый признал свою вину и возместил ущерб в полном объеме.

В результате суд Дубровенского района признал его виновным в превышении служебных полномочий из корыстной заинтересованности и на основании части 3 статьи 426 УК приговорил к лишению свободы на 4 года со штрафом в размере 11 100 рублей.

Кроме того, бывший чиновник с лишен права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, а также организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, совершением юридически значимых действий, на срок 5 лет.

В тоже время, суд применил отсрочку исполнения основного наказания срок 3 года. То есть за решетку осужденный не отправится.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.