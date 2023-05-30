Долгожданный дождь — за несколько минут в Витебске выпало столько же осадков, сколько за весь май

Сяржук Серабро • 30/5/23 21:52 • Экалогія

30 мая в Витебске наконец прошел настоящий дождь, осадков выпало столько же, сколько за весь май до этого.



Во второй половине дня в областном центре прошел кратковременный, но обильный дождь — согласно данным метеостанции в городе выпало 4 миллиметра осадков. Примечательно, что за предыдущие 29 дней мая в Витебске в сумме выпало ровно столько же осадков.

Месяц выдался на редкость засушливым, дождь выпадал всего пять раз за месяц, и только сегодня — в заметном количестве.

Всего, таким образом, за 30 дней в мае в Витебске выпало 8 миллиметров осадков, что составляет 12,7% от месячной нормы в 63 миллиметра.

Сегодняшний дождь, правда, не позволил маю 2023 года стать самым засушливым за всю историю метеонаблюдений в Витебске. Рекорд остается маем 1895 года, когда в городе выпало всего 5 миллиметров осадков.