Еще одно столкновение мотоцикла с легковым автомобилем, теперь в Полоцком районе

Сяржук Серабро • 30/5/23 12:53 • Здарэнні

Вечером 29 мая в Полоцком районе на 8-м километре автодороги «Ветрино – Шпаковщина – Полюдовичи» произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла.



По предварительной информации ГАИ, 43-летняя водитель автомобиля «Audi», выезжая со второстепенной дороги, не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с мотоциклом «Минск».

В результате столкновения 60-летний мотоциклист был доставлен в Новополоцкую центральную городскую больницу.

Напомним, что несколькими часами ранее в тот же день в Лепельском районе двое молодых парней на мотоцикле врезались в легковушку. 23-летний мотоциклист и его 18-летний пассажир получили травмы и были доставлены Лепельскую центральную районную больницу.