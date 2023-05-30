Из-за поломки насоса в Чашникском районе без воды оставались 90 домов, школа и ферма

Зоя Машэка • 30/5/23 11:20 • Здароўе

29 мая в деревне Тяпино Чашникского района произошла поломка насоса артезианской скважины водозабора.



В МЧС сообщение об аварии поступило в 8:45. В результате из-за неисправности насоса без водоснабжения остались 2 многоквартирных и 88 частных жилых домов, школа, магазин, молочно-товарная ферма и фельдшерско-акушерский пункт.

На время устранения неисправности в Тяпино организовывали подвоз воды. Восстановить водоснабжение потребителей удалось в 21:05, сообщается пресс-службой МЧС.