Лукашенко отправил Игоря Мороза руководить Оршанским районом

Сяржук Серабро • 30/5/23 13:39 • Палітыка

Игорь Мороз, руководивший Сенненским районом, сменит Игоря Исаченко в кресле председателя Оршанского райисполкома.



54-летний Игорь Исаченко руководил Оршанщиной с 2018 года, когда его перевели туда с должности председателя комитета по архитектуре и строительству Витебского облисполкома. Это можно назвать долгожительством на таком посту в условиях современной Беларуси. Его предшественник был отправлен в отставку после разноса вертикали, который учинил Александр Лукашенко после визита на Оршанскиский инструментальный завод.

Игорь Моороз возглавил Сенненский районный исполнительный комитет в марте 2020 года, в возрасте 35 лет. Он уроженец Новополоцка, в 2007 году окончил Витебскую государственную академию ветеринарной медицины по специальности «Ветеринарная медицина», а в 2016 году – Академию управления по специальности «Государственное управление и экономика».

Работать мороз начал в 2007 году в СПК «Круговец» в Гомельской области на должности заместителя председателя по животноводству. С 2010 по 2015 год он работал в Полоцкой районной ветеринарной станции ведущим врачом-эпизоотологом.

В 2015 Мороз занял должность заместителя начальника – начальник отдела интенсификации сельскохозяйственного производства управления сельского хозяйства и продовольствия Чашникского районного исполнительного комитета. А с 2016 года его бросили руководить ОАО «Иванский-Агро» того же района.

С 2018 по 2020 год чиновник занимал должность первого заместителя председателя – начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Лепельского районного исполнительного комитета.