Заморозки опять ожидаются в Витебской области, этой ночью до -2 °С

Сяржук Серабро • 30/5/23 12:34 • Экалогія

До -2 °С может опуститься температура воздуха в отдельных районах Витебской области даже ночью 31 мая. Такого не было за всю историю метеонаблюдений.



Напомним, что заморозки до -3 °С прогнозировались синоптиками на ночь 28 мая. В результате отрицательные температуры атмосферного воздуха фиксировались в Езерище (минимальная температура -1,2 °С) и Россонах (минимальная температура -0,5 °С), в Лынтупах столбик термометра опустился до нулевой отметки шкалы.

Судя по карте прогноза температур заморозки на земле и приземном слое воздуха ожидаются в различных местах Витебщины, какие именно районы затронут неблагоприятные погодные явления сказать нельзя.

Продолжительные заморозки несут угрозу завязям на деревьях и кустарниках уже отцветших садов. Кроме того, сильное понижение температуры угрожает и рассаде овощей, высаженной в открытый грунт. Под угрозой всходы ранних сортов картофеля.

Для защиты растений от заморозков необходимо организовать укрытие грядок утеплителем: полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой. Следуют не забыть закрыть на ночь теплицы и парники. Сады можно защищать при помощи дымокуров.

Что касается самого Витебска, то за всю историю метеонаблюдений последним днем мая, когда фиксировались отрицательные температуры было 28 число. После этого дня столбик термометра уже не опускался ниже нуля.

Впрочем, заморозки бывали даже в июне: 1 июня 1965 года минимальная температура на городской метеостанции составила -0,1 °С, а 11 июня 1982 года — даже -1,6 °С.