Судоходство затруднено из-за низкого уровня воды в Двине в черте Витебска
«Белгидромет» предупредил о предупредил о критичном снижении уровня воды в Двине в окрестностях Витебска.
По данным гидрологов уровень воды в реке уже опустился ниже отметки, при которых возникают затруднения в работе речного транспорта.
Падение уровня воды началось с 25 мая и составило примерно 30 сантиметров. Последние два дня уровень в реке остается постоянным.
Точный уровень воды в реках Беларуси теперь не сообщается, однако ориентировочно можно предположить, что в Витебске уровень воды в Двине составляет около 86 сантиметров над уровнем гидрологического поста.
Отметим, что витебские теплоходы «Витебск» и «Северная столица» имеют небольшую осадку — всего 55 сантиметров. Впрочем, даже это не спасает их от простоя в случае засушливого лета.
Напомним, что в 2023 году навигация на Двине в Витебске началась с 6 мая.