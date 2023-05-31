Судоходство затруднено из-за низкого уровня воды в Двине в черте Витебска

Сяржук Серабро • 31/5/23 12:47 • Экалогія

«Белгидромет» предупредил о предупредил о критичном снижении уровня воды в Двине в окрестностях Витебска.



По данным гидрологов уровень воды в реке уже опустился ниже отметки, при которых возникают затруднения в работе речного транспорта.

Падение уровня воды началось с 25 мая и составило примерно 30 сантиметров. Последние два дня уровень в реке остается постоянным.

Точный уровень воды в реках Беларуси теперь не сообщается, однако ориентировочно можно предположить, что в Витебске уровень воды в Двине составляет около 86 сантиметров над уровнем гидрологического поста.

Отметим, что витебские теплоходы «Витебск» и «Северная столица» имеют небольшую осадку — всего 55 сантиметров. Впрочем, даже это не спасает их от простоя в случае засушливого лета.

Напомним, что в 2023 году навигация на Двине в Витебске началась с 6 мая.