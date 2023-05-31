Узнали, где в Витебске запрещено купаться

Зоя Машэка • 31/5/23 14:37 • Здароўе

За купание в запрещенных местах можно получить штраф более 10 рублей. Узнали, где в Витебске такие места.



К сожалению, не все администрации городских районов актуализовали эти списки. Лучше всех обстоят дела у Первомайского района, Октябрьский район ограничился общими указаниями, а список для Железнодорожного района «ННВ» удалось найти только прошлогодний.

Перечень мест, запрещенных для купания в Первомайском районе города Витебска:

Левый и правый берег реки Двина на участке от моста имени Блохина до филиала «Витебскводтранс» РУЭСП «ДнепроБугводпуть»; Левый и правый берег реки Лучеса от моста имени Шмырева до н.п. Шпили включительно; Искусственный водоем в районе парка «1000-летия Витебска»; Пруды, пруды-копани; Ручьи; Противопожарные водоемы; Мелиоративные каналы.

Перечень мест, запрещенных для купания в Октябрьском районе города Витебска:

Мелиоративные и технические каналы; Пруды, пруды-копани; Обводненные карьеры; Искусственные пожарные водоемы; Очистные сооружения; Затоны; Места расположения плотин, шлюзов, мостов, дамб и иных гидротехнических сооружений.

Перечень мест, запрещенных для купания в Железнодорожном районе города Витебска:

Правое и левое побережье реки Двина на участке от моста Блохина до Кировского моста; Правое побережье реки Двина на участке от гостиницы «Двина» до посёлка Лужесно; Естественный водоём в парке культуры и отдыха железнодорожников; Естественный водоём по ул. Титова, 119; Карьер в г.п. Руба; Река Двина и естественные водоёмы в районе посёлка Верховье; Естественный водоём по ул. 10-я Полоцкая; Естественный водоём по ул. 14-я Полоцкая; Река Двина в районе г.п. Руба; Естественный водоём в районе ГУО «Средняя школа № 41 г. Витебска»; Фонтаны, расположенные в мемориальной части площади Победы и парке Победителей.

Купание в таких местах влечет административную ответственность, предусмотренную статьёй 24.42 КоАП: штраф до трех базовых величин — 111 рублей.

Где же купаться в Витебске?

Напомним, что из восьми мест, разрешенных мест для отдыха у воды в областном центре, купаться можно только в трех: это два пляжа на Двине на территории Октябрьского района в Мазурино — пляж парка имени Советской армии и пляж в районе улицы Лагерно-Набережная (водозабор №1), а также искусственный водоем в Сокольниках на территории Первомайского района. Там должны дежурить работники ОСВОД.