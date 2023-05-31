Узнали, где в Витебске запрещено купаться
За купание в запрещенных местах можно получить штраф более 10 рублей. Узнали, где в Витебске такие места.
К сожалению, не все администрации городских районов актуализовали эти списки. Лучше всех обстоят дела у Первомайского района, Октябрьский район ограничился общими указаниями, а список для Железнодорожного района «ННВ» удалось найти только прошлогодний.
Перечень мест, запрещенных для купания в Первомайском районе города Витебска:
- Левый и правый берег реки Двина на участке от моста имени Блохина до филиала «Витебскводтранс» РУЭСП «ДнепроБугводпуть»;
- Левый и правый берег реки Лучеса от моста имени Шмырева до н.п. Шпили включительно;
- Искусственный водоем в районе парка «1000-летия Витебска»;
- Пруды, пруды-копани;
- Ручьи;
- Противопожарные водоемы;
- Мелиоративные каналы.
Перечень мест, запрещенных для купания в Октябрьском районе города Витебска:
- Мелиоративные и технические каналы;
- Пруды, пруды-копани;
- Обводненные карьеры;
- Искусственные пожарные водоемы;
- Очистные сооружения;
- Затоны;
- Места расположения плотин, шлюзов, мостов, дамб и иных гидротехнических сооружений.
Перечень мест, запрещенных для купания в Железнодорожном районе города Витебска:
- Правое и левое побережье реки Двина на участке от моста Блохина до Кировского моста;
- Правое побережье реки Двина на участке от гостиницы «Двина» до посёлка Лужесно;
- Естественный водоём в парке культуры и отдыха железнодорожников;
- Естественный водоём по ул. Титова, 119;
- Карьер в г.п. Руба;
- Река Двина и естественные водоёмы в районе посёлка Верховье;
- Естественный водоём по ул. 10-я Полоцкая;
- Естественный водоём по ул. 14-я Полоцкая;
- Река Двина в районе г.п. Руба;
- Естественный водоём в районе ГУО «Средняя школа № 41 г. Витебска»;
- Фонтаны, расположенные в мемориальной части площади Победы и парке Победителей.
Купание в таких местах влечет административную ответственность, предусмотренную статьёй 24.42 КоАП: штраф до трех базовых величин — 111 рублей.
Где же купаться в Витебске?
Напомним, что из восьми мест, разрешенных мест для отдыха у воды в областном центре, купаться можно только в трех: это два пляжа на Двине на территории Октябрьского района в Мазурино — пляж парка имени Советской армии и пляж в районе улицы Лагерно-Набережная (водозабор №1), а также искусственный водоем в Сокольниках на территории Первомайского района. Там должны дежурить работники ОСВОД.