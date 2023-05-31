Узнали, где в Витебске запрещено купаться

• 31/5/23 14:37 • Здароўе

За купание в запрещенных местах можно получить штраф более 10 рублей. Узнали, где в Витебске такие места.
Девушка купается с конем. Фото pixabay.com

К сожалению, не все администрации городских районов актуализовали эти списки. Лучше всех обстоят дела у Первомайского района, Октябрьский район ограничился общими указаниями, а список для Железнодорожного района «ННВ» удалось найти только прошлогодний.

Перечень мест, запрещенных для купания в Первомайском районе города Витебска:

  1. Левый и правый берег реки Двина на участке от моста имени Блохина до филиала «Витебскводтранс» РУЭСП «ДнепроБугводпуть»;
  2. Левый и правый берег реки Лучеса от моста имени Шмырева до н.п. Шпили включительно;
  3. Искусственный водоем в районе парка «1000-летия Витебска»;
  4. Пруды, пруды-копани;
  5. Ручьи;
  6. Противопожарные водоемы;
  7. Мелиоративные каналы.

Перечень мест, запрещенных для купания в Октябрьском районе города Витебска:

  1. Мелиоративные и технические каналы;
  2. Пруды, пруды-копани;
  3. Обводненные карьеры;
  4. Искусственные пожарные водоемы;
  5. Очистные сооружения;
  6. Затоны;
  7. Места расположения плотин, шлюзов, мостов, дамб и иных гидротехнических сооружений.

Перечень мест, запрещенных для купания в Железнодорожном районе города Витебска:

  1. Правое и левое побережье реки Двина на участке от моста Блохина до Кировского моста;
  2. Правое побережье реки Двина на участке от гостиницы «Двина» до посёлка Лужесно;
  3. Естественный водоём в парке культуры и отдыха железнодорожников;
  4. Естественный водоём по ул. Титова, 119;
  5. Карьер в г.п. Руба;
  6. Река Двина и естественные водоёмы в районе посёлка Верховье;
  7. Естественный водоём по ул. 10-я Полоцкая;
  8. Естественный водоём по ул. 14-я Полоцкая;
  9. Река Двина в районе г.п. Руба;
  10. Естественный водоём в районе ГУО «Средняя школа № 41 г. Витебска»;
  11. Фонтаны, расположенные в мемориальной части площади Победы и парке Победителей.

Купание в таких местах влечет административную ответственность, предусмотренную статьёй 24.42 КоАП: штраф до трех базовых величин — 111 рублей.

Где же купаться в Витебске?

Спасатели ОСВОД на Двине в Витебске. Фото Сергея Серебро

Напомним, что из восьми мест, разрешенных мест для отдыха у воды в областном центре, купаться можно только в трех: это два пляжа на Двине на территории Октябрьского района в Мазурино — пляж парка имени Советской армии и пляж в районе улицы Лагерно-Набережная (водозабор №1), а также искусственный водоем в Сокольниках на территории Первомайского района. Там должны дежурить работники ОСВОД.

            
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